Amazon México confirma retraso del Switch 2

El Nintendo Switch 2 ya está a la venta, pero parece que no todos tendrán la consola el día de hoy. Como muchos ya lo temían, Amazon México ha enviado un correo confirmando que la consola no le llegará a los usuarios el día de hoy, lo cual, como era de esperarse, ha enfurecido a más de una persona que no podía esperar para tener el nuevo hardware en sus manos.

Por medio de redes sociales, múltiples usuarios han compartido su más grande pesadilla, y es que Amazon les envió un correo en las primeras horas del 5 de junio, confirmando que el Switch 2 no llegará el día hoy, como la compañía había prometido desde hace un mes cuando comenzaron las preventas. Ahora, es importante mencionar que esto afecta a México, puesto que parece que Amazon en otras partes del mundo no está teniendo problemas similares, o al menos no a gran escala.

Es una vergüenza lo de @amazonmex con switch 2, esa garantia de "entrega el dia de lanzamiento" no sirve de nada… pic.twitter.com/hxwpx3pGwN — Talos (@RockTalos) June 5, 2025

Lo peor de todo, es que no hay una fecha de entrega establecida. Amazon México simplemente ha retrasado los envíos, dejando a los fans sin el dinero para ir a un Gameplanet u otra tienda e intentar conseguir el Switch 2 de una forma más tradicional. Por el momento, solo nos queda esperar a que la compañía se reorganice lo suficiente para cumplir con la promesa que ha destruido el día de hoy.

Sin embargo, también es importante mencionar que todos sufren de esta situación, y hay algunos usuarios a los que el Switch 2 sí les llegará el día de hoy por medio de Amazon. En temas relacionados, ya abrieron la consola, y así se ve por dentro. De igual forma, GameStop vende el Switch 2 con la pantalla perforada.

Esto no es una gran sorpresa. Amazon México ha fallado bastante en los últimos meses, y cuando se trata de una preventa de un producto codiciado, como es el Switch 2, no todos tendrán la suerte de disfrutar de esta consola en su lanzamiento, lo cual solo arruina la reputación de la compañía en nuestro país.

