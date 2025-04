Aladdin tendrá su propia película de terror

Una nueva versión del clásico cuento de Aladdin está en camino, pero con un giro inesperado: se trata de una reinterpretación oscura y sobrenatural titulada La Pata de Mono. Esta nueva adaptación en live action comenzará su producción el próximo mes en Reino Unido, con un enfoque completamente alejado del tono familiar de la versión animada de Disney de 1992.

La película contará con Nick Sagar, Ricky Norwood, Montana Manning y Bradley Stryker en los papeles principales. Este último también asumirá labores como director y productor, trabajando con un guión escrito por Charley McDougall. La historia se ambienta en el Londres contemporáneo y gira en torno a un joven llamado Aladdin, quien hereda una antigua pata de mono con la supuesta capacidad de conceder deseos, aunque cada uno trae consecuencias devastadoras.

Según la sinopsis revelada, el protagonista deberá enfrentarse a una creciente oscuridad y a una entidad demoníaca que se alimenta de cada deseo formulado, mientras su entorno comienza a desmoronarse bajo la maldición del artefacto. La película promete un enfoque emocional del terror, abordando no solo los sustos, sino el costo humano de los deseos.

Aún no hay una fecha de estreno confirmada para Aladdin: La Pata de Mono, pero el equipo detrás del proyecto asegura estar construyendo algo más que una película de terror: buscan crear un universo narrativo que retome la mitología clásica con una visión retorcida y provocadora. No está de decir, que esta no forma parte del universo de horror de Pooh.

Vía; IGN