Acusan a Bungie de robar arte para usarlo en Marathon

El estudio se encuentra en el centro de una nueva controversia tras ser acusado de plagio por una artista independiente. Según la denuncia publicada en redes sociales, el arte incluido en la versión alfa de su juego nuevo, el esperado reboot del clásico FPS de la compañía, presenta similitudes notables con una serie de pósteres creados por la artista @antireal en 2017.

Las comparaciones entre las imágenes han comenzado a circular, mostrando coincidencias en composición, paleta de colores y estilo visual. La artista sostiene que Bungie utilizó su trabajo sin autorización, sin darle crédito ni ofrecer ningún tipo de compensación económica. Las pruebas visuales han encendido el debate en redes sociales, donde ya se acusa al estudio de haber cruzado los límites de la inspiración artística.

the Marathon alpha released recently and its environments are covered with assets lifted from poster designs i made in 2017.@Bungie @josephacross pic.twitter.com/0Csbo48Jgb

— N² (@4nt1r34l) May 15, 2025