Actriz de TLOU II se pronuncia respecto al odio que recibió su personaje

A pesar de ser uno de los mejores juegos de este año, el lanzamiento de The Last of Us Part II se vio envuelto en controversia debido a la supuesta “agenda política” que sus desarrolladores habían introducido en la historia y personajes del título. Una de las actrices afectadas por la controversia fue Laura Bailey, quien dio vida a Abby dentro del proyecto.

Durante su semana de lanzamiento el año pasado, Bailey incluso recibió amenazas de muerte, al punto de que Neil Druckmann, anteriormente escritor del juego, tuvo que emitir un comunicado en redes sociales. Bailey sabía que su personaje iba a recibir mucho odio, pero no esperaba que llegaría a tales extremos. Así lo comentó durante una reciente entrevista:

“Yo sabía que habría controversia. Sabía que iba a recibir comentarios de odio. No anticipaba tantos. Fue una tormenta. Sabía que las filtraciones tenían algo que ver. Si tu primera experiencia hubiera sido jugando, y siguieras avanzando [en la historia], hubieras entendido. Pero las filtraciones llegaron con meses de anticipación; fueron meses en que la gente formó barreras antes de que pudieran entender la perspectiva de Abby.”

Bailey recientemente ganó un premio por su desempeño durante The Game Awards 2020, además de que The Last of Us Part II se llevó la corona como Juego del Año 2020.

Via: ComicBook