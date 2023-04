Actriz de Ada Wong rompe el silencio ante el acoso de fans

Desde hace algunas semanas atrás se lanzó uno de los juegos más importantes del año, ese es justamente Resident Evil 4 en formato de remake, mismo que ha sido bastante elogiado por los fanáticos y la prensa. Sin embargo, hay algo que no le ha gustado a los usuarios, y esa es justamente la interpretación de Lily Gao como la famosa Ada Wong.

Eso ha llevado a lo que ya se convirtió una mala costumbre en las redes sociales, eso es justamente acosar al artista con todo tipo de insultos así como con amenazas de muerte y demás elementos de molestia. Como resultado Gao tuvo que cerrar sus redes sociales, entre ellas Instagram, puesto que la insistencia de los seguidores era bastante asfixiante.

Sin embargo, hace poco tiempo volvió a abrir su página con el mensaje que ponemos a continuación:

Ser la primera actriz asiático en interpretar a Ada en los juegos de Resident Evil es un honor, y siempre estaré agradecida a nuestro productor y director por tomar la decisión sobre la representación auténtica. Es desafortunado que con el lanzamiento del juego, también viniera la sensación demasiado familiar de ‘No pertenezco’. Si bien se esperan críticas, no es la primera vez que un actor de color enfrenta acoso racista y sexista, simplemente por participar. El casting no auténtico perpetúa una imagen poco saludable que deshumaniza aún más a la comunidad que buscan reflejar. Es hora de que dejemos de capitalizar solo a la mujer asiática sexualizada, erotizada y misteriosa, y hagamos espacio para honrar a todo tipo de mujer asiática. Mi Ada es una sobreviviente. Es amable, justa, inteligente y divertida. Ella es impredecible, resistente y absolutamente no es un estereotipo.

Recuerda que Resident Evil 4 Remake está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Esto ya no es sorpresa para nadie, pero tampoco es algo que sea positivo, puesto que también pasó con la actriz de Abby en The Last of Us Part II. Y eso mismo puede dar algo de miedo, sobre todo cuando se lance la segunda temporada de dicha franquicia.