Actriz de Abby en la serie de The Last of Us casi fue Ellie

En estos momentos la serie de The Last of Us está en bocado de todos de nueva cuenta, y eso se debe a que la segunda temporada se está estrenando en la plataforma de MAX, generando temas de conversación cada semana debido a lo buena que está siendo la adaptación. Y ahora que mucha información está saliendo a la luz, hay cierta noticias a quienes querían tener una versión diferente de Ellie, dado que no a todos les ha gustado lo que puso en la mesa Bella Ramsey.

La actriz Kaitlyn Dever, quien interpreta a Abby reveló recientemente que estuvo cerca de encarnar a Ellie en una fallida adaptación cinematográfica del aclamado videojuego. Durante una entrevista en el podcast Happy, Sad, Confused, Dever compartió que en su adolescencia participó en lecturas de mesa y tuvo conversaciones extensas con Neil Druckmann, creador de la saga, para interpretar a la joven protagonista en una versión que nunca vio la luz.

Dever recordó con cariño su experiencia, mencionando que visitó las oficinas de Naughty Dog y tuvo un primer vistazo a elementos del segundo juego cuando apenas estaba en desarrollo. Aunque nunca se concretó su participación y la película terminó siendo cancelada, la actriz valoró el proceso como un momento formativo en su carrera, el cual también le abrió las puertas para su breve aparición en Uncharted 4.

Ahora, años después, Kaitlyn Dever ha encontrado su lugar definitivo en el universo de The Last of Us al interpretar a Abby, un personaje crucial y complejo que actúa casi como un espejo de Ellie. La actuación de Dever ha sido ampliamente elogiada por aportar una nueva dimensión de empatía y vulnerabilidad, además de que la da un enfoque más significativo para que la gente le tenga empatía.

El destino parece haber jugado a favor de la misma, permitiéndole ser parte esencial de la serie de HBO en un papel que resalta sus capacidades interpretativas. Su trabajo refuerza la riqueza emocional de la historia, mostrando cómo la ira y el dolor unena las dos protagonistas, a pesar de que nunca tuvieron una conversación enriquecedora en el juego.

Recuerda que semana con semana hay nuevos episodios de la serie hasta llegar al 7.

Vía: CB

Nota del autor: Muchos mencionan que habría mejores personas para interpretar a Ellie, pero tan solo se fijan en la parte estética, no en la esencia. Al final por algo HBO llegó a ciertas decisiones.