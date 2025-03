Actores que se unen a la segunda temporada de The Last of Us

Estamos a poco tiempo del estreno de la segunda temporada de The Last of Us, serie que tuvo sus primeros episodios en el año 2023, esto con la adaptación del juego aparecido en el 2013, aunque con algunos detalles cambiados que gustaron y disgustaron en menor medida a los fans. Y ahora que viene la época para seguir la historia, se ha dado a conocer parte del cast a quien los usuarios podrán ver en sus pantallas de televisión u otros dispositivos con internet y aplicaciones.

La serie anunció la incorporación de seis nuevos actores al elenco de personajes secundarios. Joe Pantoliano, Alanna Ubach, Ben Ahlers, Hettienne Park, Robert John Burke y Noah Lamanna se suman al show, según confirmaron los medios de comunicación especializados en cine y televisión.

Pantoliano interpretará a Eugene, que tendrá una historia ampliada en la serie, similar a lo que ocurrió con Bill y Frank en la primera temporada. En el videojuego, Eugene es mencionado cuando Ellie (Bella Ramsey) y Dina (Isabela Merced) descubren su laboratorio de cultivo de cannabis. Craig Mazin y Neil Druckmann, creadores, señalaron que este era un ejemplo de cómo la adaptación permite profundizar en personajes apenas esbozados en el juego.

Burke dará vida a Seth, dueño de un bar en la comunidad de Jackson, Wyoming, donde Ellie y Joel (Pedro Pascal) viven tras los eventos de la primera temporada. Lamanna interpretará a Kat, expareja de Ellie antes de los sucesos de The Last of Us Part II. Ubach, Ahlers y Park tendrán roles originales creados para la serie, entre ellos Hanrahan, personaje que interpretará Ubach.

La segunda temporada contará también con Kaitlyn Dever, Young Mazino, Danny Ramírez, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord, Catherine O’Hara y Jeffrey Wright, quien retomará el papel que tuvo en el videojuego. Mazin y Druckmann seguirán como showrunners y dirigirán episodios junto a Mark Mylod, Kate Herron, Stephen Williams, Nina López-Corrado y Peter Hoar.

Recuerda que el primer capítulo estará disponible el 13 de abril en MAX.

Vía: Variety