La serie de Harry Potter de HBO ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses, y después de mucho tiempo de especulación, Warner Bros. por fin ha confirmado al elenco principal. Así es, después de conocer los responsables de personajes como Dumbledore y Snape, por fin sabemos quiénes le darán vida a Harry, Hermione y Ron.

De acuerdo con Variety, Dominic McLaughlin será Harry Potter, Arabella Stanton le dará vida a Hermione Granger, y Alastair Stout se encargará de interpretar a Ron Weasley. Esto fue lo que comentaron Francesca Gardiner, showrunner y productora ejecutiva, y Mark Mylod, director de varios episodios y productor ejecutivo:

