Aunque Avengers: Doomsday es una de las películas más esperadas para el 2026, aún hay mucho que se desconoce sobre esta cinta, especialmente en lo que se refiere a Doctor Doom. Afortunadamente, parece que la cinta se tomará el tiempo suficiente para introducir a este villano a cargo de Robert Downey Jr.

Recientemente, Anthony Mackie, quien se encarga de darle vida a Captain America, compartió un video desde el set de grabaciones de Avengers: Doomsday. Aquí lo podemos ver en un lugar frío lleno de niebla y nieve. Esto fue lo que comentó al respecto:

Anthony Mackie shares a video from the set of ‘AVENGERS: DOOMSDAY’

“Wherever you are, I hope it’s a warm, beautiful, sunny day.” pic.twitter.com/JYEFyCY3A7

— Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) May 6, 2025