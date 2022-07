Aunque los temas sobrenaturales y la batalla entre el mundo real y el Upside Down son algunos de los aspectos más llamativos de Stranger Things, no hay que olvidar que al final del día, la serie fue un éxito gracias a sus personajes. Dentro del extenso catálogo, Will Byers siempre ha llamado la atención, y durante la última temporada tuvo una serie de momentos interesantes, en donde todo indica a que este personaje es gay. Ahora, durante una entrevista, su actor, Noah Schnapp, confirmó esto.

En una plática con Variety, Schnapp confirmó que, sí, Will es gay. Esto fue algo que se dejó más que en claro a lo largo de la cuarta temporada de Stranger Things, con una serie de conversaciones apuntando a esta revelación. Si bien nunca hubo un diálogo que explícitamente nos diera una confirmación, no había necesidad. Esto fue lo que comentó el actor al respecto:

“Obviamente, se insinuó en la temporada 1: siempre estuvo ahí, pero nunca se supo realmente, ¿es solo que él crece más lento que sus amigos? Ahora que ha envejecido, lo convirtieron en algo muy real y obvio. Ahora está 100% claro que es gay y ama a Mike. Creo que está muy bien hecho, porque es muy fácil hacer que un personaje, de repente, sea gay. La gente se me ha acercado: estaba en París y este hombre de unos 40 años se me acercó y me dijo: ‘Guau, este personaje de Will me hizo sentir tan bien. Y me relacioné mucho con eso. Eso es exactamente lo que yo era cuando era un niño. Eso me hizo tan feliz de escuchar. Están escribiendo este personaje real, su viaje y lucha son reales, y lo están haciendo muy bien”.

Durante las primeras dos temporadas, el personaje de Will estuvo más enfocado en su relación con el Upside Down, pero al principio de la tercera vimos una nueva faceta, una que desea recuperar el tiempo perdido, y en la más reciente temporada se exploró la sexualidad del personaje. Será interesante ver cuál será el papel de Will en un futuro.

Nota del Editor:

Aunque ya se había introducido un personaje gay en la serie, siendo Robbin, tener representación dentro del repertorio principal de personajes es mucho mejor para la comunidad LGBTQ+. Considerando el trato que se le dio al rol de Maya Hawke, es más que seguro que Will será tratado con todo el respeto que se merece.

