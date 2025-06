Actor de Harry Potter retomará su papel en la saga

En estas últimas semanas un tema ha tomado fuerza en la cultura pop, y eso es la serie nueva de Harry Potter por parte de HBO, misma que buscará ser lo más fiel posible al material original, aunque está teniendo su parte polémica por la selección de actores, en especial el de Severus Snape. Por su parte, hay gente que quiere el regreso de algunos participantes de las películas, y es posible que su sueño se haga realidad eventualmente, pero mediante otros métodos.

Tom Felton está listo para regresar al mundo mágico , aunque no de la manera que muchos imaginaban. El actor británico, recordado por su papel como Draco Malfoy en las ocho películas de la saga, volverá a interpretar al emblemático personaje en la obra teatral Harry Potter and the Cursed Child, que se presenta en Broadway. Su participación se extenderá por 19 semanas, desde el 11 de noviembre de 2025 hasta el 22 de marzo de 2026, en el Lyric Theatre de Nueva York.

Este regreso marca un momento histórico para la franquicia, ya que Felton se convierte en el primer actor de las películas originales en retomar su personaje dentro de la exitosa producción teatral. La obra se sitúa casi dos décadas después de los eventos de la última cinta y Felton interpretará a un Draco adulto, en un rol que coincide con su edad actual. En declaraciones recientes, el actor describió la experiencia como “surrealista y emotiva”.

Los productores Sonia Friedman y Colin Callender celebraron la incorporación de Felton como un gesto que conecta a distintas generaciones de seguidores, aportando un fuerte componente de nostalgia sin dejar de mirar hacia adelante. Desde su estreno en 2016, The Cursed Child se ha convertido en un fenómeno global, con más de 10 millones de boletos vendidos alrededor del mundo.

Felton, ahora con 37 años, confesó que volver a encarnar a Malfoy lo llevó a un viaje emocional, especialmente al colocarse nuevamente la característica melena rubia del personaje. Esta inesperada pero bienvenida vuelta a Hogwarts promete revivir la magia para los fans más veteranos y atraer a nuevas audiencias al mundo del teatro.

Vía: VD

Nota del autor: Es increíble que vuelva para estos productos alternos de la saga. A mí me gustaría verlo pero como Lucius en la serie.