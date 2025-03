Activision podría traer de regreso la franquicia de Guitar Hero

En estos momentos la compañía Activision no hace otra cosa que lanzar videojuegos de la franquicia Call of Duty, dejando de lado otras Ip’s que tienen el potencial para resaltar de nueva cuenta en la industria, esto va desde Spyro The Dragon o hasta Skylanders. Con esto en mente, es posible que en la empresa estén interesados en revivir proyectos que en su momento se quedaron en el olvido y que a los fans les causará alegría.

Activision ha sorprendido a los jugadores con anuncios de posibles nuevos juegos de Guitar Hero y Crash Bandicoot, aunque estos títulos aún no existen. A través de sus redes sociales, la compañía ha compartido imágenes promocionales de Guitar Hero Mobile, Call of Duty: Zombie Defender y Crash Bandicoot Brawl, utilizando inteligencia artificial para generar el arte. Esto ha generado especulación sobre el futuro de estas franquicias y el posible desarrollo de nuevos proyectos.

Si bien los anuncios parecían reales en un principio, algunos jugadores notaron inconsistencias en los enlaces de descarga. Al hacer clic, eran redirigidos a una página que explicaba la verdadera intención detrás de la publicación: medir el interés del público en estos juegos. “¡Gracias por tu interés! Este no es un juego real, ¡pero podría ser algún día!”, se lee en el mensaje, seguido de una encuesta para recopilar opiniones de los usuarios sobre la viabilidad de estos títulos.

Cada uno de los conceptos presentados ofrece una propuesta de juego distinta. Guitar Hero Mobile se describe como un título de ritmo competitivo en el que los jugadores compiten en tiempo real para escalar las tablas de clasificación. Call of Duty: Zombie Defender propone una experiencia táctica de defensa contra hordas de zombis en un mundo postapocalíptico. Finalmente, Crash Bandicoot Brawl plantea una competencia entre más de 30 jugadores en desafíos de plataformas y obstáculos.

Esta estrategia ha llamado la atención por el uso de inteligencia artificial para crear contenido promocional. Aunque aún no hay confirmación sobre el desarrollo de estos juegos, la respuesta del público podría influir en el futuro de estas franquicias. Activision parece estar explorando nuevas formas de evaluar el interés del mercado antes de invertir en proyectos a gran escala.

Eso sí, no sería la mejor forma de volver para estas franquicias.

Vía: VGC