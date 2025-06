Activision habla sobre Call of Duty en Switch

En el 2023, en medio de su batalla legal con la FTC por la compra de Activision Blizzard, Microsoft aseguró que tenían pensado llevar a la serie de Call of Duty al Nintendo Switch. Sin embargo, a dos años de estas declaraciones, esto no ha sucedido. Si bien la nueva entrega no fue confirmada para el Switch 2, Activision asegura que siguen trabajando para cumplir con esta promesa.

En una reciente plática con GameSpot, un representante de Activision aseguró que la compañía está trabajando arduamente para llevar la serie de Call of Duty a la plataforma de Nintendo. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Nos comprometemos a llevar la franquicia a Switch. Ambos equipos están trabajando en ello. Compartiremos detalles cuando esté listo”.

Por el momento, no hay información clara sobre cuál experiencia llegará al Switch 2. Lo extraño es que durante el pasado Xbox Games Showcase, Treyarch reveló Call of Duty: Black Ops 7, el cual no solo estará disponible en PS5, Xbox Series X|S y PC, sino que también llegará a PS4 y Xbox One. De esta forma, muchos se sorprendieron al no ver el logo de la nueva consola de Nintendo, incluso si el hardware es capaz de manejar experiencias de la previa generación de Sony y Microsoft.

Por el momento, solo nos queda esperar para ver cuál juego de Call of Duty llegará al Nintendo Switch 2, ya sea que se trate de Black Ops 7, una entrega previa, o un título completamente nuevo. En temas relacionados, puedes conocer más sobre Black Ops 7 aquí. De igual forma, Call of Duty cambiaría su monetización.

Nota del Autor:

Call of Duty es una serie capaz de funcionar en Switch 2. Ya vimos que experiencias como Cyberpunk 2077 son fantásticas en esta plataforma, y con los controles de mouse, ahora podemos ver una experiencia apegada a lo que hay en PC.

Vía: GameSpot