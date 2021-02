Aaron Greenberg está interesado en que Halo y Tesla tengan una colaboración

¿Cómo funcionaría una colaboración entre Tesla y Halo? Eso es lo que los fans de Xbox se han preguntado estas últimas 24 horas después de que Aaron Greenberg, gerente general de Marketing para Xbox Games, sugiriera la idea en un tweet el día de ayer.

Todo empezó después de que Greenberg respondiera a otro tweet de Elon Musk, CEO de Tesla, que reveló que el único juego de consolas que ha jugado es Halo, así que el ejecutivo de Xbox no perdió el tiempo y rápidamente sugirió una colaboración entre ambas marcas.

To be clear this would be a dream collab for me and many fans I know. So if you like the idea, speak up and maybe something in the future could happen, who knows!?

