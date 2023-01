¿A qué hora se estrena la serie de The Last of Us?

Al fin del día ha llegado, pues la tan esperada serie de The Last of Us para HBO llegará a distintos televisores del mundo hoy mismo, ya sea en streaming o la propia cadena de televisión. Sin embargo, que hayan confirmado al 15 de enero como la fecha seleccionada, no significa que iba a llegar en punto de las 12:00 a.m., pues para los conocedores de la plataforma ya saben que hay horario estelar.

Al igual que con otras series originales de la compañía, The Last of Us llegará con un capítulo semanal, esto para no soltar todo el contenido de golpe, estrategia que hace a los usuarios el tener que pagar una suscripción con más tiempo. Esto se implementó en programas como Euphoria y House of The Dragon, así que podremos ver a Ellie y Joel a partir de las 6:00 p.m. en tiempo del pacífico y en México a las 8:00 p.m.

Vale la pena mencionar, que se contará con 10 capítulos con duración de entre 40-50 min. y la emisión terminará el próximo 12 de marzo, la historia a cubrir será la del primer videojuego, pero con algunos cambios aceptados por la propia Naughty Dog, esto con fines de lógica. De hecho, uno de ellos es el de tiempo en que se ubica la serie, ya que se llevará a cabo en el 2023.

Recuerda que esta serie es exclusiva de HBO Max.

Vía: HBO

Nota del editor: Ya estamos contando los segundos para poder ver este programa, será el tema de conversación por lo menos en los próximos dos meses. Ojalá esas reseñas por parte de medios de cine sean acertadas como lo hacen querer ver.