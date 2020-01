6 juegos injustamente acusados de “inspirar” violencia

Una vez más, nuestros queridos videojuegos están en el ojo del huracán gracias a desafortunadas declaraciones de quien ignora por completo tanto el tema del gaming, como el de la fuerte desintegración social que vivimos actualmente. Por supuesto que la terrible tragedia sucedida en Torreón, Coahuila no es la primera que se intenta tapar usando a los juegos “violentos” como chivo expiatorio y en nuestro siguiente listado, te presentamos una lista de seis títulos que de alguna u otra manera, fueron acusados sin ningún tipo de fundamento de ser fuente de inspiración para cometer actos violentos.

Mortal Kombat II (1993)

Cuando a inicios de los años noventa se dio el salto a los 16 bits, permitiendo que las consolas de videojuegos mostraran imágenes considerablemente menos abstractas que las de sus antecesoras, comenzó a haber una genuina preocupación por la violencia que en ellos se mostraba. En medio de un fuerte escándalo protagonizado por la Asociación de Padres de Familia de Estados Unidos, Mortal Kombat II fue acusado de ser inspiración de la violencia que se vivía en adolescentes de la época. Al final, todo derivó en la creación de la ESRB, órgano autónomo encargado de clasificar a los videojuegos en nuestra región. Al menos en este caso, se tuvo una consecuencia positiva.

Night Trap (1992)

Seguramente sabrás que uno de los momentos más polémicos y cuestionados de la historia de los videojuegos fue cuando en 1992, Sega decidió lanzar para su Sega CD un juego de aventura en full motion video conocido como Night Trap, en el cual, se cuenta una bizarra historia que incluye fuertes escenas de violencia contra la protagonista mujer. Debido a que en efecto, es un juego sumamente explícito porque básicamente está mostrando imágenes reales como en una película, no se tardó en usarlo como chivo expiatorio al acusarlo de ser fuente de inspiración para varios actos de violencia de género que se vivieron en la época al interior de Estados Unidos.

DOOM (1993)

Sin lugar a dudas, uno de los juegos más atacados en toda la historia del medio. Además de que en su momento, DOOM fue literalmente acusado de ser la “puerta de entrada a nuestro mundo para fuerzas demoniacas” vivió en el ojo del huracán cuando luego de la terrible masacre en Columbine, una copia de este título fuera encontrada en la casa de uno de los perpetradores, esto sin mencionar que uno de ellos menciona en su diario que la matanza sería como “jugar DOOM”. El escándalo llegó a tal punto de que comenzaron a surgir rumores de que Eric Harris, asesino principal, diseñó un nivel dentro del juego que lucía igual que la escuela que atacó, esto para “practicar”. Dicho nivel nunca ha sido encontrado.

Grand Theft Auto III (2001)

La tercera entrega de la línea principal de la serie de Rockstar Games fue toda una revolución para el medio por un montón de razones, además de que la forma en la que mostraba violencia, generó una muy fuerte controversia. Además de todo los ataques en su contra por parte de diferentes fuentes, Grand Theft Auto III se vio en medio del asesinato de Aaron Hamel y Kimberly Bede en Estados Unidos, jóvenes que fueron ejecutados por los también adolescentes William y Josh Buckner, quienes después de haber sido detenidos, aseguraron que sus actos fueron inspirados por el juego de Rockstar. Posteriormente, los padres de las víctimas demandaron a la compañía por más de $246 millones de dólares. La demanda nunca prosperó.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009)

No Russian. La más que polémica misión de Call of Duty: Modern Warfare 2 en la que interpretamos a un agente encubierto que no tiene más opción que ser participe de un ataque terrorista contra civiles en un aeropuerto usando armas de fuego convencionales. Además de todo el escándalo que se armó debido a la gran ofensa que esta sección del juego causó a muchos, tuvimos el caso de los ataques en Noruega en 2011 por parte de un sujeto llamado Anders Behring Breivik, quien aseguró que usó el juego como inspiración para perpetrar el delito. Debido a lo anterior, la principal cadena distribuidora de juegos en aquel país, retiró toda las copias del título de Activision.

Natural Selection

Una vez más nuestro México es afectado por hechos que creíamos, eran exclusivos de nuestros vecinos del norte. En un movimiento totalmente apresurado, desinformado y muy irresponsable, el gobernador de Coahuila salió a decir que el joven que disparó contra personas dentro de su escuela la semana pasada en Torreón, se había disfrazado de un personaje de Natural Selection, pues éste usaba una playera color blanco con la leyenda “Natural Selection”. Lo que de verdad pasó aquí es que el atacante más bien estaba imitando el atuendo de Eric Harris, asesino de la masacre de Columbine. Es decir, nada que ver con aquel mod de Half-Life que hace 20 años fue medianamente popular.