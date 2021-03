5 juegos de pasada generación que ya se actualizaron a la nueva generación

A pesar de la complicada situación a nivel mundial, en noviembre del año pasado, tanto Sony como Microsoft, dieron banderazo a una nueva generación de consolas. El PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S, llegaron al mercado en medio de una fuerte incertidumbre pues su catálogo de juegos se veía débil. Dicha situación no ha cambiado mucho casi cinco meses después, sin embargo, varios títulos lanzados originalmente en la generación pasada pero con poco tiempo compitiendo, ya han recibido una actualización para aprovechar el nuevo hardware. En caso de que andes un poco perdido respecto a esto y quieras sacar jugo de tu nueva consola, acá te van cinco títulos que ya fueron mejorados para la llamada siguiente generación del gaming.

Control

La más reciente joya de Remedy. Sin lugar a dudas, estos finlandeses padres de Max Payne, tiene una forma de trabajar bastante especial. Sam Lake es un autor fuera de lo común que siempre intenta cosas nuevas tanto en materia de gameplay, como de narrativa. Control es un título redondo que casi todo el tiempo se está arriesgando con interesantes ideas en todos sus departamentos. Uno de sus aspectos más destacados es el visual, incluso al punto de que en su momento, el PS4 y Xbox One le quedaron bastante chicos. Lo bueno es que finalmente ha recibido su actualización para las nuevas consolas, por lo que te diríamos que no existe un mejor momento para probar este gran juego si es que lo pasaste por alto.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Hay formas y géneros que simplemente no pasan de moda. Los platformers es una de las representaciones más puras que hay de los videojuegos y por consiguiente, parece que jamás dejaremos de tener nuevas propuestas. Luego de haber vivido sus épocas doradas en el primer PlayStation en los años noventa y por supuesto, luego de pasar por un tiempo que pocos recuerdan en otras consolas, Crash está teniendo un regreso triunfal como pocos. Activision confió en Toys for Bob y les permitió crear su propia versión de esta mascota creada por Naughty Dog, y vaya que dieron buenos resultados. Crash Bandicoot 4: It’s About Time es un título brillante por donde se le vea y ahora que ha sido actualizado para las nuevas consolas, pues simplemente ya no existe excusa para seguir disfrutando de él.

Marvel’s Avengers

Sí, lo sabemos. Desde que Marvel’s Avengers fue mostrado por primera vez en E3 2019, parecía que la cosa no iba bien, sin embargo, debido a la gran franquicia a la que representa y sobre todo, el talentoso estudio que estaba detrás del juego, todo podía pasar. Lamentablemente, ni todo el esfuerzo y dedicación de Crystal Dynamics, ni la maquinaria mercadológica de Marvel, han sido suficientes para que su propuesta de los Vengadores pueda salir adelante como parte de los famosos Juegos como Servicio. Lo que sí te podemos decir es que el título cuenta con una campaña bastante decente y divertida y ahora que lo puedes encontrar a un gran precio con actualización gratuita a la nueva generación de consolas, puede que sea un gran momento para darle la oportunidad.

Destiny 2

Contrario a lo que muchos podrían pensar, Destiny 2 se encuentra en un estado bastante saludable. A pesar de que en efecto, sus números se quedaron lejos de lo esperado, el juego de Bungie ha encontrado a una fiel y sobre todo constante base de fans que lo siguen consumiendo. Por tal motivo, hace unas semanas, el loot shooter que inició con todo este fenómeno, recibió una actualización para poder aprovechar de mucho mejor manera las capacidades las nuevas consolas, esto sin mencionar que ya es parte de Xbox Game Pass. Puede que entrar a un juego que ha recibido tanto contenido durante los años suene bastante complicado, por la realidad es que su estructura es mucho más sencilla y amigable para los nuevos de lo que algunos podrían pensar.

Fortnite

El gran fenómeno. A pesar de haber tenido sus altibajos a lo largo de todos estos años, tenemos que aceptar que Epic Games ha entendido mejor que nadie el modelo de negocio bajo el cual funciona Fortnite, manteniendo una constante de nuevo contenido mayormente licenciado que de alguna u otra manera, tiene cautiva a una enorme comunidad que no se ve para cuando se pueda cansar del Battle Royale. Al también ser dueños de algo tan importante como el Unreal Engine, se esperaba que el free to play fuera de los primeros en dar el salto a la nueva generación, asunto que ya sucedió para que todos los dueños de un PS5, Xbox Series X o Xbox Series S, puedan tener la mejor experiencia posible.