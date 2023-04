36 juegos abandonarán PlayStation Plus en mayo

La página de la PlayStation Store había sido actualizada previamente para revelar un total de 32 juegos que saldrán del catálogo de PS Plus Extra y Premium en el mes de mayo de 2023. Sin embargo, se han agregado 4 juegos adicionales a la lista, incluyendo títulos importantes como Injustice 2, Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City y Lego Harry Potter Collection.

La lista actualizada de juegos que saldrán de PS Plus Extra y Premium en mayo de 2023 se puede ver a continuación. Salida antes del 16 de mayo de 2023:

Injustice 2

Batman Return to Arkham (incluye Arkham Asylum y Arkham City)

Lego Harry Potter Collection

Marvel’s Spider-Man

Marvel’s Spider-Man GOTY Edition

Resident Evil

NBA 2K Playgrounds 2

FlatOut4 – Total Insanity

Deadlight: Director’s Cut

Homefront: The Revolution

Mighty No. 9

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered

Shenmue III

This War of Mine: The Little Ones

Metro: Last Light Redux

Metro 2023 Redux

Kingdom Come: Deliverance

Chocobo’s Mystery Dungeon EVERY BUDDY!

Left Alive Day One Edition

STAR OCEAN First Departure R

BALAN WONDERWORLD

How to Survive: Storm Warning Edition

Pixel Piracy

Last Day of June

Virginia – The Game

Dreamfall Chapters

TT Isle of Man: Ride on the Edge 2

MX vs ATV All Out

Tour De France 2021

Graveyard Keeper

Kona

Relicta

Windbound Chronos: Before the Ashes

Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition

Queda poco tiempo para que los suscriptores de PS Plus Extra y Premium disfruten de estos juegos antes de que abandonen el servicio. Los suscriptores siempre pueden consultar la sección “Última oportunidad para jugar” en la página de Colecciones de PlayStation Plus en PS5, o la sección Catálogo de juegos en el menú de PlayStation Plus en PS4, para ver los juegos que les interesen antes de que salgan del servicio.

Vía: Twisted Voxel