343 Industries habla sobre la optimización de Halo Infinite en consolas y PC

Como ya se había prometido, 343 Industries liberó nueva información sobre Halo Infinite en su blog, algo que planean hacer cada mes hasta el lanzamiento del juego. En la primera gran actualización del año sobre el desarrollo, los desarrolladores han explicado un poco más sobre el proceso de optimización del título en todas las plataformas, no solo Xbox One.

En el nuevo comunicado del blog del estudio, Danielle Giannetti, arquitecto de la Game Foundation habló sobre cómo el estudio reconstruyó la “solución de subprocesos múltiples del motor”, el cual será usado para asegurar la mejor experiencia en todas las plataformas en donde Halo Infinite estará disponible. Esto fue lo que se comentó:

“Para Halo Infinite, reconstruimos la solución de subprocesos múltiples del motor para garantizar una alta eficiencia de ejecución en todas las plataformas y PC, en lugar de funcionar de manera óptima solo en Xbox One. Usamos este nuevo sistema para hacer la transición del renderizador a un paralelo masivo Marco de múltiples subprocesos para soportar el mayor costo de todas nuestras nuevas funciones de renderizado y lograr una alta eficiencia gráfica en CPU de PC de varios tamaños, así como en hardware Xbox Series X|S y Xbox One X|S. Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que Halo Infinite funcione de manera óptima en cualquier dispositivo en el que elijas jugar”.

Lo que esto sugiere es que, aunque el juego se lanzará en consolas de última generación, los jugadores no deberían esperar demasiados compromisos en consolas más potentes para cumplir este objetivo. Recordemos que varios rumores aseguraban que Halo Infinite se retrasó por el mal rendimiento del juego en Xbox One. Esperemos que este no sea el caso en el lanzamiento final.

Halo Infinite llegará a Xbox One, Xbox Series X|S y PC en algún punto de la temporada de otoño de 2021. De igual forma, este título estará disponible en Game Pass día uno.

Vía: Halo Waypoint