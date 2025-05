20 nuevos animes llegarán a lo largo del 2025

En este 2025 las franquicias de anime no han parado de lanzar nuevas temporadas para disfrute de los fans, quienes con el pasar del tiempo quieren contenido innovador o propuestas que no se hayan visto antes, por esa razón proyectos como Solo Leveling están tomando mucha fuerza. Y debido a la exigencia de más propuestas, llegarán más producciones que seguramente lograrán hacerse de un fandom si es que su concepto les resulta interesante a los espectadores.

Tras los éxitos globales, Corea del Sur ha decidido apostar con fuerza. La compañía Line Digital Frontier anunció que producirá 20 nuevas adaptaciones animadas en 2025, muchas de ellas basadas en populares webtoons coreanos, como parte de una ambiciosa estrategia multiplataforma que incluirá también películas y series en live-action.

Según el medio coreano Hankyung, la iniciativa busca posicionar al país como un jugador clave en la industria del entretenimiento global, con una expansión significativa hacia el mercado japonés. El CEO de la productora, Shin-bae Kim, declaró que uno de los objetivos es establecer estudios propios en Japón, creando una cadena de valor “independiente y dominante” centrada en la exportación de propiedades intelectuales coreanas.

El crecimiento de la animación coreana ha sido notable. En 2022 solo se realizó una adaptación, seguida por dos en 2023, pero en 2024 la cifra se disparó con una docena de títulos, y ahora se espera duplicarla. Este auge confirma el creciente interés internacional por las historias surgidas del ecosistema webtoon.

Entre los próximos proyectos se encuentran Clevatess -Majū no Ō to Akago to Shikabane no Yūsha, cuyo estreno está previsto para julio, así como Dark Moon: The Blood Altar y Omniscient Reader’s Viewpoint, aún sin fecha definida. Uno de los primeros lanzamientos de esta nueva ola, The Beginning After The End, ya está disponible en plataformas de streaming.

Si son del mismo nivel que Solo Leveling, es posibles que se hagan con miles de fans.

Vía: XTK

Nota del autor: No sé mucho del mundo del anime, pero parecen buenas noticias para quienes no se pierden de nada. Habrá que esperar a nuevos anuncios.