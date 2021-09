007: No Time to Die ya tiene calificación de la crítica

007: No Time to Die es una película que debió haberse estrenado desde el año pasado, pero al igual que muchas otras producciones importantes de Hollywood, sus productores decidieron retrasarla hasta finales de este 2021. Todavía falta una semana para su estreno, sin embargo, algunos medios especializados ya tuvieron oportunidad de disfrutar la última aventura de Daniel Craig como James Bond. ¿Cumplió expectativas?

Actualmente, 007: No Time to Die cuenta con una calificación de 71/100 en Metacritic por parte de la crítica especializada, mientras que en Rotten Tomatoes está en 83%

A continuación algunas de las opiniones por parte de los profesionales:

“007: No Time to Die es tal vez la película menos emocionante de Bond en el siglo XXI, pero sin duda alguna, también es la más conmovedora.” David Ehrlich de IndieWire

“Incluso un actor tan bueno como Daniel Craig no logró interpretar a un Bond más sensible y afectivo. Las cosas llegan a su final de una manera tan turbulenta que cualquier cliente saldrá insatisfecho.” Donald Clarke de The Irish Times

“No Time to Die tiene sus momentos disfrutables, y son bastantes, pero últimadamente se siente como una película pesada, y su historia no siempre logra conmovernos con el sentimentalismo.” Moira MacDonald de The Seattle Times